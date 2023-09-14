Употребление сырых устриц может привести к смерти от редкой инфекции

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчина в возрасте 30 лет с сопутствующими заболеваниями скончался в округе Галвестон, штат Техас, после заражения вирусом Vibrio vulnificus в результате употребления сырых устриц. Vibrio vulnificus — редкая бактериальная инфекция, которая может передаваться при употреблении сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, а также при контакте с открытыми ранами в морской среде.

Фото: openverse

У мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, и он принимал иммунодепрессивные препараты, что делало его более восприимчивым к инфекции. Кроме того, у него были проблемы с печенью, что еще больше увеличивало его риск.

Инфекция Vibrio vulnificus может быть тяжелой и потенциально опасной для жизни. Симптомы могут включать лихорадку, озноб, болезненную кожную сыпь, большие волдыри, тошноту, рвоту, диарею, головокружение, спутанность сознания и учащенное сердцебиение. В некоторых случаях инфекция может привести к некротизирующему фасциту, состоянию, при котором плоть вокруг открытой раны отмирает.

Лучший способ предотвратить заражение Vibrio vulnificus — тщательно готовить моллюсков перед употреблением и избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно людям с ослабленной иммунной системой или заболеваниями печени. Людям также следует принимать меры предосторожности при нахождении в морской среде с открытыми ранами, например, закрывать раны водонепроницаемыми бинтами и промывать их после контакта с морской водой или сырыми морепродуктами.

Ранняя диагностика и лечение антибиотиками имеют решающее значение для борьбы с инфекцией Vibrio vulnificus. В тяжелых случаях могут потребоваться дополнительные методы лечения, такие как кислородная терапия, медикаментозное лечение от низкого кровяного давления и ампутация.

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