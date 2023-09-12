UCL: у пожилых людей хобби снижает депрессивные симптомы

3:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Занятие каким-либо хобби связано с меньшими проявлениями депрессивных симптомов и более высоким уровнем счастья, самооценки здоровья и удовлетворенности жизнью среди людей в возрасте 65 лет и старше, и это верно для 16 стран на трех континентах, согласно новому исследованию, проведенному исследователями Университетского колледжа Лондона (UCL).

Фото: openverse.org

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, имело целью выяснить, сохраняются ли преимущества хобби в разных национальных устоях, и анализировало данные 93 263 человек в возрасте 65 лет и старше, которые участвовали в пяти существующих продолжительных исследованиях в Англии, Японии, Соединенных Штатах, Китае и 12 европейских странах.

Анализируя данные участников на протяжении четырех до восьми лет, исследователи обнаружили, что занятие хобби также было связано с последующим снижением депрессивных симптомов и увеличением уровня счастья и удовлетворенности жизнью, что может указывать на наличие причинно-следственной связи, хотя, поскольку это наблюдательное исследование, оно не могло доказать причинность.

Эти результаты остались неизменными после коррекции по другим факторам, таким как семейное положение, занятость и доход.

Исследование показало, что преимущества наличия хобби относительно универсальны, с небольшими различиями между странами. Их исследование показывает потенциал хобби в защите пожилых людей от возрастного снижения психического здоровья и благополучия. Этот потенциал сохраняется во многих странах и культурных устоях.

Из четырех рассматриваемых результатов удовлетворение жизнью наиболее тесно связано с участием в хобби. Хобби могут способствовать удовлетворению жизнью в старших годах посредством различных механизмов, включая ощущение контроля над своими умственными и физическими способностями, нахождение цели в жизни и ощущение компетентности в решении повседневных проблем.

Теоретическая работа предполагает, что отношение между хобби и благополучием может быть двусторонним — люди с лучшим психическим здоровьем могут быть более склонны к занятию хобби, и упорное занятие хобби может помочь нам сохранить повышенное удовлетворение жизнью.

Наши исследования также поддерживают политиков в поощрении доступа к хобби среди пожилых людей как способа улучшения их благополучия и здоровья."

Врач Карен Мак работник Института эпидемиологии и здравоохранения объяснил:

"Хобби, определяемые как занятия, которыми люди занимаются в свободное время для удовольствия, могут включать в себя волонтёрство, чтение, садоводство, игры и ремесла".

Исследователи обнаружили, что доля людей, заявивших, что у них есть хобби, значительно различалась между странами, с 51% участников исследования в Испании, сообщивших о наличии хобби, по сравнению с 96% в Дании, 95,8% в Швеции и 94,4% в Швейцарии. В Китае уровень занятия хобби был самым низким и составил 37,6%, но исследователи предупредили, что респондентов в Китае спрашивали только о социальных хобби, не учитывая хобби в целом.

В странах с более высокой продолжительностью жизни и уровнем национального счастья больше людей заявляли о наличии хобби, и также связь между благополучием и наличием хобби была более сильной в этих странах.

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