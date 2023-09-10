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Гастроэнтеролог назвала продукты, которые восстанавливают печень

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Здоровье

Употребление грейпфрута, винограда или черники оказывает положительное воздействие на состояние печени. Это утверждение сделала врач-гастроэнтеролог Надежда Видякина.

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые восстанавливают печень
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По словам медика, грейпфрут способствует снижению развития фиброза благодаря наличию антиоксиданта нарингина.

В случае с виноградом, он обогащает печень ресвератролом, естественным фитоалексином, известным своими противовоспалительными и антираковыми свойствами.

Что касается черники, то доктор Видякина подчеркивает, что в этой ягоде содержатся антоцианы — антиоксиданты, которые способствуют укреплению и восстановлению здоровья печени.

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Супер-еда для ПЕЧЕНИ. 5 продуктов для восстановления
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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