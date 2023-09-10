Гастроэнтеролог назвала продукты, которые восстанавливают печень

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление грейпфрута, винограда или черники оказывает положительное воздействие на состояние печени. Это утверждение сделала врач-гастроэнтеролог Надежда Видякина.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По словам медика, грейпфрут способствует снижению развития фиброза благодаря наличию антиоксиданта нарингина.

В случае с виноградом, он обогащает печень ресвератролом, естественным фитоалексином, известным своими противовоспалительными и антираковыми свойствами.

Что касается черники, то доктор Видякина подчеркивает, что в этой ягоде содержатся антоцианы — антиоксиданты, которые способствуют укреплению и восстановлению здоровья печени.

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