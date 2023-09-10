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Гипертоников предупредили о повышении кровяного давления этой осенью

1:43
Здоровье

Ученые из Соединенных Штатов высказали предупреждение о том, что в период холодного времени года у людей с гипертонией наблюдается увеличение артериального давления.

Гипертоников предупредили о повышении кровяного давления этой осенью
Фото: openverse

На научной конференции Американской кардиологической ассоциации по гипертонии 2023 года, проведенной в Гринвилле, штат Южная Каролина, ученые из Американской медицинской ассоциации представили результаты своего исследования, подчеркивая важность контроля кровяного давления в осенний период у лиц, страдающих гипертонией.

Исследование включало анализ данных о более чем 60 000 американцах с диагностированной гипертонией. Участники исследования имели в среднем 62 года, и 60% из них были женщинами.

В результате исследования было выявлено, что зимой систолическое давление у пациентов повышалось на почти 1,7 миллиметра ртутного столба. В то же время у здоровых людей систолическое давление зимой снижалось на 5% по сравнению с летними показателями.

Ученые рекомендуют пациентам с гипертонией более часто измерять артериальное давление и, при необходимости, принимать соответствующие меры, включая прием лекарств для его стабилизации.

Один из исследователей отметил: "Люди с гипертонией или с приближенными к гипертоническим показателями давления могут получить пользу от периодического мониторинга артериального давления, увеличения физической активности и коррекции диеты в зимние месяцы для компенсации негативных последствий сезонных колебаний давления".

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Причины повышения артериального давления. Гипертония
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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