Гипертоников предупредили о повышении кровяного давления этой осенью

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Соединенных Штатов высказали предупреждение о том, что в период холодного времени года у людей с гипертонией наблюдается увеличение артериального давления.

Фото: openverse

На научной конференции Американской кардиологической ассоциации по гипертонии 2023 года, проведенной в Гринвилле, штат Южная Каролина, ученые из Американской медицинской ассоциации представили результаты своего исследования, подчеркивая важность контроля кровяного давления в осенний период у лиц, страдающих гипертонией.

Исследование включало анализ данных о более чем 60 000 американцах с диагностированной гипертонией. Участники исследования имели в среднем 62 года, и 60% из них были женщинами.

В результате исследования было выявлено, что зимой систолическое давление у пациентов повышалось на почти 1,7 миллиметра ртутного столба. В то же время у здоровых людей систолическое давление зимой снижалось на 5% по сравнению с летними показателями.

Ученые рекомендуют пациентам с гипертонией более часто измерять артериальное давление и, при необходимости, принимать соответствующие меры, включая прием лекарств для его стабилизации.

Один из исследователей отметил: "Люди с гипертонией или с приближенными к гипертоническим показателями давления могут получить пользу от периодического мониторинга артериального давления, увеличения физической активности и коррекции диеты в зимние месяцы для компенсации негативных последствий сезонных колебаний давления".

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Причины повышения артериального давления. Гипертония