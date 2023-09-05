Виагра эффективна против многочисленных проблем со здоровьем

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показали, что силденафил, известный как активное вещество торговой марки Виагра, может иметь неожиданные применения в лечении менструальных болей.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Хотя этот препарат изначально был создан для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, его действие на улучшение кровотока и расслабление мышечной стенки матки может помочь облегчить боли во время менструации.

В исследовании на 25 женщинах с умеренными и сильными менструальными болями силденафил показал более эффективное обезболивание, чем плацебо, и значительно снизил индекс пульсации маточной артерии через два часа после приема.

Несмотря на перспективные результаты, требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность силденафила в лечении менструальных болей.

Врачи предупреждают о необходимости дополнительных исследований и подчеркивают, что на данный момент нет достаточных доказательств для рекомендации этого препарата женщинам, страдающим от менструальных болей.

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На что влияет «Виагра»