Нарколог рассказал, когда при похмелье нужно вызывать врача

Аптеки зафиксировали рост продаж биологически активных добавок (БАДов), применяемых для облегчения состояния при похмелье. В первом полугодии спрос на такие продукты в аптечных сетях увеличился более чем на 55%.

Фото: openverse

Руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр и нейрофизиолог Сергей Нурисламов отметил, что использование БАДов в лечении похмелья возможно, однако они не подходят для тяжелых случаев алкоголизма.

По мнению эксперта, при наступлении похмелья человеку могут назначить успокоительные средства, которые помогут ему расслабиться и нормализовать состояние. В таких случаях полезной может быть биологически активная добавка, содержащая гамма-аминомасляную кислоту (ГАБА).

ГАБА помогает снять нервное напряжение и стресс, улучшить сон и стабилизировать давление. Эта кислота входит в состав нескольких видов БАДов и медицинских препаратов. Тем не менее, нарколог предупреждает о важности внимательного контроля за состоянием организма во время похмелья, поскольку ухудшение самочувствия может свидетельствовать о риске образования тромбов.

"Есть два состояния: первое — это когда человек перестал употреблять, и второе — запойное, когда он не может остановиться. В этом случае можно оборвать процесс, ограничить алкоголь и дать успокоительные. Но в этот момент возникает состояние похмелья — с сердцебиением, с изменяем сердечных ритмов, с хлюпающими предсердиями и желудочками. Это всё очень опасно в плане появления тромбов. Если вы чувствуете ухудшение состояния, нарушение сердечного ритма, тахикардию, слабость, особенно если уже было опохмеление, то следует вызвать врача", — сказал Нурисламов.

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