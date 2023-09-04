Дисбаланс углеводов и жиров сокращает продолжительность жизни человека

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Японии в ходе своих исследовательских работ выяснили, каким образом углеводы и жиры влияют на продолжительность жизни людей. Их научная работа опубликована в журнале Nutrition.

Фото: openverse

Эксперты Университета Нагои изучили медицинские данные 81 000 человек, среди которых было 35 000 мужчин и 46 000 женщин. Участники заполнили специальные анкеты о своих пищевых привычках. После этого ученые рассчитали ежедневное потребление углеводов, жиров и общей энергии.

В результате было установлено, что среди мужчин, потреблявших менее 40% энергии от углеводов, значительно выше риск преждевременной смерти по любым причинам, в особенности от онкологических заболеваний. Ученые отметили, что подобная связь прослеживается независимо от типа углеводов.

Более чем у 65% женщин повышенный риск смерти связан с высоким потреблением углеводов. А вот чрезмерное количество жиров негативно влияет на мужской и женский организм в равной степени.

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От чего толстеем? От жира или углеводов?