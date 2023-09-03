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Врач-уролог Гадзиян определил как маргарин, как подрывающий здоровье сосудов

1:05
Здоровье

Из-за высокого содержания трансжиров и свободных радикалов такой популярный продукт среди россиян, как маргарин, может негативно сказываться на организме, угрожая здоровью сосудов и даже увеличивая вероятность развития рака, рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян.

Врач-уролог Гадзиян определил как маргарин, как подрывающий здоровье сосудов
Фото: openverse.org

Современный процесс изготовления маргарина включает в себя нагревание жиров и добавление химических веществ, что превращает его в опасный продукт для организма. Вредные трансжиры и свободные радикалы могут оказывать негативное воздействие на сердце и сосуды, а также способствовать развитию рака, ожирения и заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Согласно Марку Гадзияну, важно не заменять сливочное масло маргарином на постоянной основе, даже если такая альтернатива кажется более выгодной. Кроме того, рекомендуется внимательно изучать состав продуктов и следить, чтобы они не содержали маргарина. Это поможет защитить сосуды и снизить риск развития злокачественных опухолей.

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Галилео 🧈 Чем маргарин отличается от масла?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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