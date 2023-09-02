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Исследование: помогают ли добавки рыбьего жира вашему сердцу

3:03
Здоровье

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета,подняло вопросы об эффективности добавок с рыбьим жиром для здоровья сердца . Несмотря на широко распространенное мнение о том, что эти добавки полезны для сердечно-сосудистой системы, исследование показало, что на большинстве этикеток, рекламирующих эти продукты, отсутствуют научные доказательства, подтверждающие подобные утверждения.

Исследование: помогают ли добавки рыбьего жира вашему сердцу
Фото: openverse

В ходе исследования было проанализировано более 2800 добавок к рыбьему жиру, доступных на рынке, и обнаружены различия в уровнях двух важнейших компонентов добавок к рыбьему жиру: эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).

Исследование было сосредоточено на двух типах заявлений, связанных со здоровьем сердца: квалифицированные заявления о состоянии здоровья и заявления о структуре/функции. Квалифицированные заявления о вреде для здоровья - это утверждения, сделанные Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) после изучения научных данных, связывающих продукт с лечением или профилактикой заболевания. Утверждения о структуре/функции, с другой стороны, относятся к структурным или функциональным преимуществам органа и не подразумевают какой-либо роли в профилактике, лечении или излечиваемости заболеваний.

Исследование показало, что 73,9% этикеток пищевых добавок содержали по крайней мере одну претензию к здоровью. Большинство из этих утверждений (80,8%) касались структуры/функции, в то время как в 19,2% использовались утверждения, соответствующие требованиям FDA.

Исследователи отметили, что существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих эффективность добавок с рыбьим жиром, и многочисленные рандомизированные клинические испытания не смогли продемонстрировать преимущества для сердечно-сосудистой системы, связанные с их применением. Несмотря на это, значительное число людей, особенно старше 60 лет, продолжают принимать добавки с рыбьим жиром для здоровья сердца.

Для продвижения своей продукции производители добавок с рыбьим жиром часто используют этикетки с такими фразами, как "способствует здоровью сердца" и "поддерживает сердце, разум и настроение", что может создать путаницу и ввести потребителей в заблуждение.

Доктор Энн Мари Навар, соавтор исследования, предположила, что людям, стремящимся улучшить здоровье сердца, следует проконсультироваться с медицинским работником и рассмотреть другие подходы, такие как включение в свой рацион свежих овощей, регулярные физические упражнения и, при необходимости, контроль артериального давления и уровня холестерина с помощью лекарств.

 

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Что Будет с Телом, Если Принимать Рыбий Жир Каждый День
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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