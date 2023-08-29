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Диетолог рассказал, каким должен быть "правильный" кисломолочный напиток: натуральный, без сахара и добавок

2:00
Здоровье

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, какие кисломолочные напитки полезнее всего для здоровья.

Диетолог рассказал, каким должен быть "правильный" кисломолочный напиток: натуральный, без сахара и добавок
Фото: CreativeCommons

Диетолог считает полезными все кисломолочные напитки — кефир, йогурт, ряженку, простоквашу, ацидофилин, бифидок.

"Главное, чтобы кисломолочный напиток был без сахара, натуральный с адекватным количеством кисломолочных бактерий, и, соответственно, с коротким сроком действия, желательно в начале этого срока. Необязательно, чтобы напиток был слишком обезжиренный, потому что чем ниже жирность напитка, тем хуже идёт усвоение кальция. И слишком жирный — выше 4% — тоже нежелательно", — сказала Русакова.

Нужно выбирать напитки с минимальным содержанием различных дополнительных компонентов — крахмала, подсластителей, ароматизаторов, загустителей, консервантов, красителей, усилителей вкуса и др.

Можно выбирать разные виды кисломолочных напитков, идеально их чередовать — главное, чтобы они были натуральные и хорошего качества, подчеркнула врач.

Если нет проблем с аллергией, кисломолочные напитки можно включать в ежедневный рацион.

"Можно употреблять кисломолочные напитки в качестве легкого перекуса между основными приемами пищи. Можно давать на ночь за полчаса до сна. Всё индивидуально. Это легкоусвояемая форма кальция и даже если человек употребляет биологически активные добавки с кальцием, они лучше усваиваются в комбинации с молочными продуктами. В вечернее время кальций лучше усваивается из молочных продуктов. Поэтому традиционно молочные и кисломолочные продукты рекомендуется в вечерний прием пищи", — рассказала Русакова.

При этом не возбраняется употреблять их и в течение дня, и на завтрак, добавила врач.

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5 кисломолочных ПРОДУКТОВ для ИММУНИТЕТА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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