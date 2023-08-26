Британские ученые рассказали о пяти симптомах опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга могут вызвать разнообразные симптомы, в зависимости от их расположения. В дополнение к головным болям, тошноте и судорогам, они могут также вызвать нечеткость зрения и проблемы с памятью. Британские эксперты поделились пятью основными признаками рака головного мозга.
В России каждый год регистрируется около 34 тысяч случаев первичных опухолей головного мозга на 100 тысяч населения. Это важное напоминание о необходимости раннего обнаружения, поскольку принцип "Чем раньше, тем лучше" всегда актуален. Медики часто успешно лечат доброкачественные опухоли, находящиеся на первой или второй стадии. Однако даже в случае доброкачественных опухолей второй степени прогноз может быть менее благоприятным.
По мере развития рака, зрение может ухудшаться, привычные очки перестают помогать, изображения расплываются. Способность видеть краем глаза может быть утрачена, что может привести к опасным ситуациям на дороге.
Пациенты могут замечать, что стали путаться в мыслях или испытывать сложности в мышлении. Эта симптоматика особенно вероятна, если опухоль расположена в лобных или височных долях мозга, отвечающих за хранение воспоминаний.
Некоторые пациенты могут слышать голоса в голове, что может быть связано с опухолью височной доли. Этот симптом может сопровождаться кратковременной потерей памяти, проблемами со слухом и речью.
У некоторых пациентов меняется личность из-за опухоли головного мозга. Это может проявиться в изменениях интересов и характера.
Опухоли, поражающие гипофиз, могут вызвать всплески роста у детей и взрослых. Это связано с воздействием опухоли на выработку гормонов.
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