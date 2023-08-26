Британские ученые рассказали о пяти симптомах опухоли головного мозга

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опухоли головного мозга могут вызвать разнообразные симптомы, в зависимости от их расположения. В дополнение к головным болям, тошноте и судорогам, они могут также вызвать нечеткость зрения и проблемы с памятью. Британские эксперты поделились пятью основными признаками рака головного мозга.

Фото: openverse.org

Виды опухолей головного мозга

Опухоли головного мозга можно классифицировать следующим образом:

Первичные опухоли развиваются непосредственно из тканей внутри черепа.

развиваются непосредственно из тканей внутри черепа. Вторичные опухоли возникают из метастазов, которые распространяются из опухоли, расположенной в другом органе.

Статистика и важность раннего обнаружения

В России каждый год регистрируется около 34 тысяч случаев первичных опухолей головного мозга на 100 тысяч населения. Это важное напоминание о необходимости раннего обнаружения, поскольку принцип "Чем раньше, тем лучше" всегда актуален. Медики часто успешно лечат доброкачественные опухоли, находящиеся на первой или второй стадии. Однако даже в случае доброкачественных опухолей второй степени прогноз может быть менее благоприятным.

Признаки рака головного мозга:

Затуманенное зрение

По мере развития рака, зрение может ухудшаться, привычные очки перестают помогать, изображения расплываются. Способность видеть краем глаза может быть утрачена, что может привести к опасным ситуациям на дороге.

Забывчивость

Пациенты могут замечать, что стали путаться в мыслях или испытывать сложности в мышлении. Эта симптоматика особенно вероятна, если опухоль расположена в лобных или височных долях мозга, отвечающих за хранение воспоминаний.

Голоса в голове

Некоторые пациенты могут слышать голоса в голове, что может быть связано с опухолью височной доли. Этот симптом может сопровождаться кратковременной потерей памяти, проблемами со слухом и речью.

Потеря интереса

У некоторых пациентов меняется личность из-за опухоли головного мозга. Это может проявиться в изменениях интересов и характера.

Всплески роста

Опухоли, поражающие гипофиз, могут вызвать всплески роста у детей и взрослых. Это связано с воздействием опухоли на выработку гормонов.

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Что такое опухоль головного мозга и какие первые симптомы рака мозга и признаки опухоли мозга?