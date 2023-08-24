Обнаружен новый штамм бактерий в молочных коктейлях в Вашингтоне

Недавно обнаруженный штамм бактерии листерии в молочных коктейлях, продававшихся в ресторане в штате Вашингтон, связан с шестью госпитализациями.
Данный случай касается заведения Frugals в городе Такома, Вашингтон.
Согласно отчету Департамента здравоохранения штата Вашингтон, по всей видимости, на данный момент заражение затронуло только ресторан Frugals в городе Такома, маленькой сети фастфуда, распространенной в Вашингтоне и Монтане.
По данным официальных представителей, бактерия листерии была обнаружена в мороженице, которую некорректно очистили.
В связи с этим было принято решение о прекращении использования мороженицы в ресторане начиная с 8 августа. Однако симптомы листериоза могут проявиться в течение до 70 дней.
Людям в возрасте 65 лет и старше, а также лицам с ослабленной иммунной системой и беременным следует обратиться к своему врачу, если они употребляли молочный коктейль Frugals в Такоме с 29 мая по 7 августа и испытывают симптомы листериоза.
В большинстве случаев употребление пищи, зараженной листерией, не приводит к серьезным заболеваниям, однако для лиц, находящихся в зоне риска, это может быть опасно.
Листериоз может вызвать антибиотикозную реакцию.
Симптомы заболевания листериозом включают лихорадку, боли в мышцах и усталость.
У беременных женщин, пострадавших от листериоза, также могут появиться головная боль, ограниченность движений шеи, путаница, потеря равновесия или судороги.
Угрозы для беременных
Листериоз может привести к выкидышу или преждевременным родам, а также вызвать серьезное заболевание или смерть новорожденных.
Официальное заявление
В своем заявлении, опубликованном 19 августа в Instagram, ресторан Frugals в Такоме подчеркнул важность доверия клиентов и выразил готовность сотрудничать с расследованием.
"Нас охватывает глубокое сожаление за возможные негативные последствия наших действий", - гласит заявление.
С использованием генетического анализа здравоохранительные органы выяснили, что бактерия, вызвавшая данный вспышка заболевания, является тем же штаммом листерии, который привел к госпитализации шести человек в период с 27 февраля по 22 июля в округах Пирс и Терстон Вашингтона.
Трое из них умерли.
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