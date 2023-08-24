Обнаружен новый штамм бактерий в молочных коктейлях в Вашингтоне

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно обнаруженный штамм бактерии листерии в молочных коктейлях, продававшихся в ресторане в штате Вашингтон, связан с шестью госпитализациями.

Фото: "Listeria monocytogenes - Columbia Horse Blood Agar" by Nathan Reading is licensed under CC BY 2.0.

Данный случай касается заведения Frugals в городе Такома, Вашингтон.

Согласно отчету Департамента здравоохранения штата Вашингтон, по всей видимости, на данный момент заражение затронуло только ресторан Frugals в городе Такома, маленькой сети фастфуда, распространенной в Вашингтоне и Монтане.

Причина и источник

По данным официальных представителей, бактерия листерии была обнаружена в мороженице, которую некорректно очистили.

В связи с этим было принято решение о прекращении использования мороженицы в ресторане начиная с 8 августа. Однако симптомы листериоза могут проявиться в течение до 70 дней.

Особая уязвимость

Людям в возрасте 65 лет и старше, а также лицам с ослабленной иммунной системой и беременным следует обратиться к своему врачу, если они употребляли молочный коктейль Frugals в Такоме с 29 мая по 7 августа и испытывают симптомы листериоза.

Последствия

В большинстве случаев употребление пищи, зараженной листерией, не приводит к серьезным заболеваниям, однако для лиц, находящихся в зоне риска, это может быть опасно.

Листериоз может вызвать антибиотикозную реакцию.

Симптомы

Симптомы заболевания листериозом включают лихорадку, боли в мышцах и усталость.

У беременных женщин, пострадавших от листериоза, также могут появиться головная боль, ограниченность движений шеи, путаница, потеря равновесия или судороги.

Угрозы для беременных

Листериоз может привести к выкидышу или преждевременным родам, а также вызвать серьезное заболевание или смерть новорожденных.

Официальное заявление

В своем заявлении, опубликованном 19 августа в Instagram, ресторан Frugals в Такоме подчеркнул важность доверия клиентов и выразил готовность сотрудничать с расследованием.

"Нас охватывает глубокое сожаление за возможные негативные последствия наших действий", - гласит заявление.

Генетический анализ

С использованием генетического анализа здравоохранительные органы выяснили, что бактерия, вызвавшая данный вспышка заболевания, является тем же штаммом листерии, который привел к госпитализации шести человек в период с 27 февраля по 22 июля в округах Пирс и Терстон Вашингтона.

Трое из них умерли.

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