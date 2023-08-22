Basic and Clinical Andrology: Длина полового члена коррелирует с размером носа

Японские исследователи Медицинского университета префектуры Киото внесли новые открытия в области мужской анатомии и связанных с ней мифов.
Они опубликовали результаты своих исследований в журнале Basic and Clinical Andrology, которые могут изменить наше понимание вопроса о размере полового члена у мужчин.
Исследование было проведено на базе анализа тел умерших людей. Команда экспертов изучила 126 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, чтобы определить возможные связи между размером носа и длиной полового члена. Они также учли влияние других факторов, таких как рост и вес.
Результаты оказались весьма интересными. Мужчины с более крупными носами имели "длину растянутого полового члена" не менее 12.7 см, в то время как у тех, у кого нос был скромнее, длина эрегированного пениса, как правило, не превышала 10.4 см. Это говорит о том, что существует некая связь между размерами носа и полового члена.
Интересно, что исследователи также противоречат распространенному мифу о том, что размер ног коррелирует с размером полового члена.
Долгое время считалось, что длина ног может указывать на длину полового органа, но данное исследование опровергает такую связь.
Интересный факт заключается в том, что исследователи также обнаружили, что размер полового члена может быть показателем возраста мужчины. Это открывает новые пути для изучения процессов роста и развития мужских половых характеристик.
Следует отметить, что данное исследование имеет свои ограничения. Оно было проведено на ограниченной выборке японских мужчин, и его результаты могут быть представительными только для этой группы.
Однако это открывает путь к дальнейшим исследованиям с участием более разнообразных групп мужчин.
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