Basic and Clinical Andrology: Длина полового члена коррелирует с размером носа

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские исследователи Медицинского университета префектуры Киото внесли новые открытия в области мужской анатомии и связанных с ней мифов.

Фото: "Big Nose (Flipped)" by psd is licensed under CC BY 2.0.

Они опубликовали результаты своих исследований в журнале Basic and Clinical Andrology, которые могут изменить наше понимание вопроса о размере полового члена у мужчин.

Определение длины полового члена через размер носа

Исследование было проведено на базе анализа тел умерших людей. Команда экспертов изучила 126 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, чтобы определить возможные связи между размером носа и длиной полового члена. Они также учли влияние других факторов, таких как рост и вес.

Результаты оказались весьма интересными. Мужчины с более крупными носами имели "длину растянутого полового члена" не менее 12.7 см, в то время как у тех, у кого нос был скромнее, длина эрегированного пениса, как правило, не превышала 10.4 см. Это говорит о том, что существует некая связь между размерами носа и полового члена.

Отбрасывание мифа о связи с размером ног

Интересно, что исследователи также противоречат распространенному мифу о том, что размер ног коррелирует с размером полового члена.

Долгое время считалось, что длина ног может указывать на длину полового органа, но данное исследование опровергает такую связь.

Определение возрастной зависимости

Интересный факт заключается в том, что исследователи также обнаружили, что размер полового члена может быть показателем возраста мужчины. Это открывает новые пути для изучения процессов роста и развития мужских половых характеристик.

Значимость исследования

Следует отметить, что данное исследование имеет свои ограничения. Оно было проведено на ограниченной выборке японских мужчин, и его результаты могут быть представительными только для этой группы.

Однако это открывает путь к дальнейшим исследованиям с участием более разнообразных групп мужчин.

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