MSD объявила о прекращении поставок в РФ препарата для лечения гепатита С

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американская компания MSD приняла решение о прекращении поставок одного из наиболее востребованных препаратов для лечения гепатита C в Россию — "Зепатира", сообщает "Православие и мир".

Фото: "Syringe and Vaccine" by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Согласно заявлению компании MSD, прекращение поставок "Зепатира" будет реализовано в течение года. Однако компания гарантирует, что поставки на 2024 год будут выполнены в полном объёме, в соответствии с контрактом.

Год от года в России значительные средства выделяются на покупку препарата "Зепатир": за последние несколько лет более миллиарда рублей были потрачены на это средство. "Зепатир" составляет почти 20% всех государственных закупок лекарств для борьбы с гепатитом. Его высокая эффективность и результативность делают его неотъемлемой частью лечебного процесса.

"Зепатир" является эффективным лекарственным средством для лечения гепатита C и применяется для трёх генотипов вируса у взрослых: первого, третьего и четвертого.

Эксперты утверждают, что в настоящее время аналогов "Зепатира" на российском рынке нет, однако Минпромторг уже начал разработку дженерика "Промомед".

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