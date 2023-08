Your browser does not support the audio element.

Американская компания MSD приняла решение о прекращении поставок одного из наиболее востребованных препаратов для лечения гепатита C в Россию — "Зепатира", сообщает "Православие и мир".

Фото: "Syringe and Vaccine" by NIAID is licensed under CC BY 2.0.