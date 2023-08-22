Американская компания MSD приняла решение о прекращении поставок одного из наиболее востребованных препаратов для лечения гепатита C в Россию — "Зепатира", сообщает "Православие и мир".
Согласно заявлению компании MSD, прекращение поставок "Зепатира" будет реализовано в течение года. Однако компания гарантирует, что поставки на 2024 год будут выполнены в полном объёме, в соответствии с контрактом.
Год от года в России значительные средства выделяются на покупку препарата "Зепатир": за последние несколько лет более миллиарда рублей были потрачены на это средство. "Зепатир" составляет почти 20% всех государственных закупок лекарств для борьбы с гепатитом. Его высокая эффективность и результативность делают его неотъемлемой частью лечебного процесса.
"Зепатир" является эффективным лекарственным средством для лечения гепатита C и применяется для трёх генотипов вируса у взрослых: первого, третьего и четвертого.
Эксперты утверждают, что в настоящее время аналогов "Зепатира" на российском рынке нет, однако Минпромторг уже начал разработку дженерика "Промомед".
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