Комплексное лечение ожирения: Врач-эндокринолог Алексей Калиничев

Ожирение — это проблема, требующая комплексного подхода к лечению. Важно обратиться к нескольким специалистам, чтобы добиться желаемого результата.
Ведущий российский врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог, Алексей Калинчев, поделился своим опытом и мнением по этому вопросу.
Одной из главных причин, по которой дорогостоящие сессии у диетолога не всегда приносят желаемый результат, является психологический фактор. Весьма неочевидно, но большой избыточный вес, который можно считать заболеванием, часто связан с психологическими проблемами.
По словам врача Калинчева, одной из скрытых причин такого широкого распространения ожирения является рост числа психических расстройств во всем мире.
Одним из таких аспектов является компульсивное переедание. Это понятие известно в народе как "заедание проблем". Когда люди переживают стресс в современном мире, они часто прибегают к пище в поисках утешения. Это пищевое расстройство известно как компульсивное переедание.
Врач Калинчев объясняет, что такое явление становится все более распространенным. Он указывает на то, что более 20% населения развитых стран сталкивается с ожирением, а более 60% имеют избыточный вес.
Он связывает это с пандемией психических расстройств, которая охватила мир. Именно эта связь между психическими проблемами и ожирением делает важным комплексное лечение.
Для достижения эффективных результатов в лечении ожирения необходим комплексный подход. Важно обращаться к нескольким специалистам, включая эндокринологов, нутрициологов и диетологов.
Под руководством опытных профессионалов пациенты смогут разработать план, который включает в себя не только изменения в питании, но и психологическую поддержку.
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