Комплексное лечение ожирения: Врач-эндокринолог Алексей Калиничев

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение — это проблема, требующая комплексного подхода к лечению. Важно обратиться к нескольким специалистам, чтобы добиться желаемого результата.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Ведущий российский врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог, Алексей Калинчев, поделился своим опытом и мнением по этому вопросу.

Раздутая польза диеты

Одной из главных причин, по которой дорогостоящие сессии у диетолога не всегда приносят желаемый результат, является психологический фактор. Весьма неочевидно, но большой избыточный вес, который можно считать заболеванием, часто связан с психологическими проблемами.

По словам врача Калинчева, одной из скрытых причин такого широкого распространения ожирения является рост числа психических расстройств во всем мире.

Психологические аспекты: Компульсивное переедание

Одним из таких аспектов является компульсивное переедание. Это понятие известно в народе как "заедание проблем". Когда люди переживают стресс в современном мире, они часто прибегают к пище в поисках утешения. Это пищевое расстройство известно как компульсивное переедание.

Врач Калинчев объясняет, что такое явление становится все более распространенным. Он указывает на то, что более 20% населения развитых стран сталкивается с ожирением, а более 60% имеют избыточный вес.

Он связывает это с пандемией психических расстройств, которая охватила мир. Именно эта связь между психическими проблемами и ожирением делает важным комплексное лечение.

Комплексный подход

Для достижения эффективных результатов в лечении ожирения необходим комплексный подход. Важно обращаться к нескольким специалистам, включая эндокринологов, нутрициологов и диетологов.

Под руководством опытных профессионалов пациенты смогут разработать план, который включает в себя не только изменения в питании, но и психологическую поддержку.

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