Высокий риск сердечного приступа у мужчин в жаркие летние ночи: Исследования университета Торонто

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск сердечного приступа среди мужчин значительно возрастает в жаркие летние ночи по сравнению с другими временами года.

Фото: "The death" by MesserWoland is licensed under CC BY 2.0.

Недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ Open, проведенное канадскими учеными, раскрывает важную связь между температурой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Температурные вариации и риск

Увеличение сезонной жары всего на 1°C приносит значительный рост риска смертности от сердечно-сосудистых проблем у мужчин. Этот риск увеличивается на примерно 4% во время жарких летних ночей. Интересно, что данная закономерность наблюдается только у мужчин, в то время как женщины остаются незатронутыми изменениями температуры.

Связь с предыдущими исследованиями

Ранее проведенные исследования уже давно указывали на связь между жаркими летними ночами и увеличенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако до этого исследования не проводились конкретные возрастные анализы. Команда ученых из Университета Торонто решила заполнить этот пробел, исследуя влияние температуры на смертность среди людей в возрасте от 60 до 69 лет.

Методика исследования

Исследование использовало данные Управления национальной статистики, охватывающие период с 2001 по 2015 годы.

Ученые сосредоточились на анализе смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Англии и Уэльсе, а также в округе Кинг в штате Вашингтон, США. Выборка включала только мужчин, чтобы сосредоточиться на специфическом влиянии температуры на эту группу.

Выводы и результаты

Результаты исследования оказались весьма интересными. В период с 2001 по 2015 год в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 39 912 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, и 68,9% из них пришлись на мужчин.

В то же время в округе Кинг было зафиксировано 488 смертей от данного типа заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что Произойдет с Вашим Телом в ЖАРУ? Как человеческий организм реагирует на жару?