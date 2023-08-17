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В ХМАО растёт количество заболевших энтеровирусной инфекцией

1:17
Здоровье

Согласно информации местного управления Роспотребнадзора, в течение недели в ХМАО было зарегистрировано 4,9 случаев на 100 000 жителей . Это на 15,5% больше, чем предыдущей неделей, и на 127,8% выше, чем на 30-й неделе 2022 года. Об этом сообщает muksun.fm.

В ХМАО растёт количество заболевших энтеровирусной инфекцией
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ https://static.mk.ru/upload/entities/2021/10/13/11/articles/detailPicture/2c/dc/86/34/569fab50551641ac5baffc80b3ec13c7.jpg

"Тенденция к увеличению числа случаев заболевания ЭВИ наблюдается с 22 недели", — отметили в организации.

Из всех случаев заболевания 73,2% приходится на жителей города Сургута, 8,5% — на территорию Сургутского района. В свете роста числа заболевших, специалисты провели встречу с медицинскими работниками из муниципальных образований с высокими показателями заболеваемости. Врачи получили рекомендации о проведении профилактических мероприятий в детских учреждениях.

Родителей призывают избегать мест, где скапливается большое количество людей, особенно если у ребенка есть признаки заболевания. Также рекомендуется проводить регулярную влажную уборку и проветривание помещений.

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На территории Югры продолжается сезонный подъём энтеровирусной инфекции
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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