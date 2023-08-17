Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, помогает ли кофе похудеть

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление кофе не способствует похудению, считает диетолог Евгений Арзамасцев.

Фото: "Turk Khavesi (Turkish Coffee)" by insidious_plots is licensed under CC BY 2.0.

Арзамасцев объяснил, что, хотя кофе может привести к учащению сердцебиения и улучшению перистальтики кишечника, его влияние на потерю веса настолько минимально, что он не будет эффективен для избавления от лишних килограммов.

"Поэтому пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно", — подчеркнул диетолог.

Он пояснил, что люди, которые придерживаются правильного питания и употребляют кофе, будут испытывать потерю веса таким же образом, как и люди с теми же параметрами, которые ведут здоровый образ жизни и занимаются физической активностью, даже без кофе. Арзамасцев добавил, что цифры на шкале могут временно уменьшиться после употребления кофе, но это снижение связано с потерей воды, а не со стимуляцией сжигания жира. "Кофе просто выводит у человека воду. Так что мы не говорим о том, что этот продукт стимулирует жиросжигание", — заключил эксперт в беседе с Москва 24.

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