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Диетолог: мясо и макароны несовместимы

1:43
Здоровье

Совместное потребление мяса и макарон, включая популярное в России блюдо "макароны по-флотски", имеет потенциальные негативные последствия для здоровья.

Диетолог: мясо и макароны несовместимы
Фото: https://www.passionevegano.it/

Это объясняется продолжительным процессом переваривания этой тяжелой комбинации пищи. Эксперт по диетологии Елена Соломатина поделилась этими знаниями.

По мнению специалиста, мясо следует сочетать в рационе с другими продуктами, но не с углеводами, крахмалосодержащими продуктами, картофелем или хлебом, так как такие сочетания могут вызвать интоксикацию, вздутие живота и другие неприятные эффекты.

Когда углеводы попадают в желудок одновременно с мясом, начинаются ферментативные процессы.

"Мясо задерживается в желудке длительное время, в ожидании достаточного количества соляной кислоты для его переваривания. Например, если мы съедаем кусок мяса, а затем добавляем макароны и даже сладкий кусочек торта или кекса, макароны не могут продвигаться дальше для переваривания из-за торта, который находится сверху.

Это может вызвать процессы брожения, интоксикации и нарушение баланса полезной микрофлоры", — разъяснила специалистка в области питания.

Такое пищевое поведение может привести к ослаблению иммунной системы, вызвать чувство тошноты и снизить эффективность многих органических функций. Вместо тяжелых гарниров, диетолог рекомендует сочетать мясо с овощами, рыбу — с пюре, а супы — с хлебом.

Также творог и каши лучше сочетать с фруктами, а омлет и картофель — с овощами. Эти сочетания пищи позволяют организму эффективнее переваривать пищу.

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Макароны по флотски - польза и вред. Полезный рецепт Макароны по флотски
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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