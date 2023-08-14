Врач рассказал, кому опасно пить квас

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для некоторых людей квас может быть вредным напитком, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он также назвал допустимую суточную дозу этого напитка. Высказывания Гинзбурга передает радио Sputnik.

Фото: mrfilin. com

Гинзбург отметил, что в настоящее время квас часто делают со значительным количеством сахара. Поэтому этот напиток не рекомендуется употреблять людям, страдающим ожирением и диабетом.

Кроме того, с осторожностью следует употреблять квас россиянам, страдающим заболеваниями желудка. Этот напиток содержит кислоты, которые могут усугубить симптомы гастрита или язвы желудка, отмечает врач.

Даже людям с нормальным здоровьем рекомендуется не злоупотреблять квасом. Специалист определил умеренное количество — один стакан в день, желательно после еды.

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