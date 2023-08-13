Эндокринолог Павлова рассказала о губительном свойстве сахара для почек

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире привычка употребления избытка сахара стала серьезной угрозой для нашего здоровья. Ожирение и сахарный диабет — лишь малая часть проблем, которые вызывает избыточное потребление сладкого. Однако, согласно новым исследованиям, влияние сахара распространяется даже на работу наших почек, сообщают "Аргументы и Факты".

Фото: almaty.tv

Зачастую мы не осознаем, что сахар присутствует не только в чашке кофе или чая. Он скрыт в сладостях, выпечке, газированных напитках, ароматизированных йогуртах, даже в готовых соусах, включая соевый соус. Если наш рацион насыщен этими продуктами, мы подвергаемся риску образования камней в почках. Доктор Павлова подчеркивает:

"Сахар — это не только мельчайшие кристаллы, растворяющиеся в напитках. Это еще и вредные сахаросодержащие продукты, которые могут серьезно повлиять на наше здоровье".

Научные исследования убедительно доказывают связь между избыточным употреблением сахара и образованием камней в почках. Доктор Павлова ссылается на исследования, которые показали, что у людей, потребляющих четверть ежедневной нормы калорий в виде добавленного сахара, камни в почках образуются вдвое чаще. Это серьезное предупреждение для тех, кто не обращает внимание на свой рацион и состав потребляемой пищи.

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