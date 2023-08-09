В Таиланде появились паразиты, которые выедают мозг, попадая через немытые овощи и фрукты

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный медицинский блогер и врач-невролог Сурат Танправате делится с нами историей, связанной с риском заражения паразитами в Таиланде.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Своим опытом и знаниями он помогает обществу, разъясняя сложные медицинские вопросы на его странице "Знания о мозге" в Facebook. Однако, несмотря на полезность его информации, в России его страницу объявили экстремистской и запретили.

Сурат Танправате предупреждает туристов, которые посещают Таиланд, об опасности заражения паразитами через немытые овощи и фрукты. Недавно в стране начали появляться случаи людей, зараженных паразитами, которые проникают в организм через пищевые продукты. Эти микроскопические враги могут проникнуть в мозг, вызывая невосполнимый ущерб для здоровья.

В своей печальной истории Сурат Танправате рассказывает о пациенте, чей случай должен стать настоящим предостережением для всех. Однажды на консультацию пришел человек, страдающий хронической головной болью. Медицинские исследования выявили наличие отложений кальция в мозге, что свидетельствует о присутствии паразитов. Это страшное открытие ставит под угрозу здоровье пациента и его будущее.

Сурат Танправате разъясняет, что пациент был заражен червеобразным паразитом Taeenia Solium, который попадает в мозг через употребление сырых и зараженных овощей. После проникновения в организм паразиты превращаются в кисты и постепенно распространяются, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Головные боли, судороги, потеря памяти и даже обмороки — вот только некоторые из симптомов, с которыми сталкиваются люди, зараженные этими опасными паразитами.

Люди заражаются, употребляя плохо переработанные свиные продукты, содержащие кисти паразитов, которые выделяются в виде яиц вместе с человеческими фекалями. Эти яйца попадают на овощи и зелень, часто используемые в пищу. Важно отметить, что в Таиланде распространена практика использования человеческих фекалий в качестве удобрения, что способствует дальнейшему распространению паразитов.

Сурат Танправате призывает туристов и местных жителей принимать меры предосторожности, чтобы избежать заражения опасными паразитами. Вот несколько важных советов:

Тщательно приготовьте продукты

Избегайте сырых продуктов

Соблюдайте гигиену

Ограничьте контакты с животными

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