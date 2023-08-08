Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Волочкова пристала к полной девушке в спортзале
Врач-терапевт рассказала, как отличить вирусное заболевание от бактериального
Мексика не собирается вступать в БРИКС
Глава NASA: Россию - не участник космической гонки
Во Владикавказе загорелось предприятие
Четверо мужчин привязали себя к рулю корабля и пересекли на нем почти 6 тыс. км
Марков заявил, что Байден встанет перед Путиным на колени ради мира на Украине
К Земле приближается потенциально опасный астероид
Дмитрий Куклачёв развёлся в День кошек

Новый штамм коронавируса появился в Индии

1:43
Здоровье

Новый штамм коронавируса EG.5.1, получивший название Eris, был обнаружен на территории Индии. Эту информацию представило издание The Economic Times.

Новый штамм коронавируса появился в Индии
Фото: vn-med.ru

Eris, новый штамм COVID-19, приковал внимание ученых и специалистов по здравоохранению. Впервые он был выявлен в Индии, вызвав обеспокоенность среди населения и медицинского сообщества. Однако важно отметить, что на данный момент регистрируются лишь единичные случаи заболевания этим новым штаммом. Первоначально эта же вариация, известная как омикрон, была выявлена в Великобритании, что добавляет интересный аспект в понимание распространения вируса.

Представители медицинской общественности высказали опасения относительно возможных последствий нового штамма Eris. Однако на данный момент ситуация оценивается как подконтрольная. Важно подчеркнуть, что исследования показывают, что штаммы коронавируса, включая Eris, обладают сниженной патогенностью и не представляют серьезной опасности для здоровья населения.

Неотъемлемой частью борьбы с распространением COVID-19 является деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В мае глава ВОЗ, Тедрос Аданом Гебреисус, объявил об окончании чрезвычайной ситуации, связанной с вирусом. Это решение пришло после интенсивных усилий медицинских специалистов и ученых по контролю за распространением инфекции. Позитивное развитие событий добавляет надежду в борьбе с новыми вариантами вируса, такими как Eris.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Штамм «арктур»: опасен ли новый подтип COVID?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
На Липецком пляже двое мужчин избили подростка с лейкемией и беременную женщину
Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно Михаил Плисюк Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
В Крыму объяснили почему Зеленский отвергает переговоры
Женщина напала на жён и матерей участников СВО в Краснодаре
Женщина напала на жён и матерей участников СВО в Краснодаре
Последние материалы
Врач-терапевт рассказала, как отличить вирусное заболевание от бактериального
Мексика не собирается вступать в БРИКС
Глава NASA: Россию - не участник космической гонки
Во Владикавказе загорелось предприятие
Четверо мужчин привязали себя к рулю корабля и пересекли на нем почти 6 тыс. км
Марков заявил, что Байден встанет перед Путиным на колени ради мира на Украине
К Земле приближается потенциально опасный астероид
Новый штамм коронавируса появился в Индии
Дмитрий Куклачёв развёлся в День кошек
В Ингушетии обнаружили древнюю боевую башню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников