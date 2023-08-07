Обезболивающие средства могут вызвать инфаркт, инсульт и тромбоз

Частое использование обезболивающих средств — путь к потенциальным проблемам со здоровьем.
Это предупреждение прозвучало со стороны главного врача лаборатории "Гемотест" Максима Маскина. Он подчеркнул, что неправильное употребление лекарств без соблюдения инструкций может серьезно навредить работе желудка, сердца и почек.
В интервью для Газета.Ru Максим Маскин выразил опасение относительно привычки многих людей использовать обезболивающие препараты без должного внимания к инструкциям. Он подчеркнул, что такой подход может привести к серьезным проблемам, включая привыкание к лекарствам, что в свою очередь уменьшает их эффективность.
"Воздействие препаратов также затрагивает функцию сосудов и увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, инсульт и тромбоз. Длительное употребление противовоспалительных препаратов, не являющихся стероидными, может оказать негативное воздействие на печень и почки", — подчеркнул главный врач.
В заключение своего интервью, Максим Маскин дал рекомендации о том, как правильно поступить при появлении постоянной боли. В первую очередь, следует обратиться к врачу и начать лечение заболевания, вызывающего неприятные ощущения.
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