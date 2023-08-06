Для сохранения здоровья и поддержания формы люди часто отказываются от некоторых продуктов, считая их вредными. Однако этого делать не стоит, поскольку многие из них приносят пользу организму. Портал e1.ru опросил врачей и представил список продуктов, которые ошибочно считаются вредными.
Сливочное масло
Медики отмечают, что организму нужны животные жиры. В этом продукте содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, необходимые для нормальной функции клеток, метаболизма белков, жиров, углеводов и электролитов. Важно не есть сливочное масло ложками.
"У нас есть рекомендации ВОЗ, по которым 30 граммов сливочного масла в день считаются нормой", — отметила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чайка.
Кофе
Многие думают, что этот продукт нагружает сердечно-сосудистую систему. Однако при соблюдении нормы кофе полезен. Он повышает концентрацию внимания, помогает иммунитету противостоять вирусам, снижает риск развития некоторых хронических заболеваний.
Молоко и молочные продукты
Эти продукты противопоказаны только при установленной лактазной недостаточности, наличии аллергии к белкам коровьего молока.
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