Врачи призвали не отказываться от сливочного масла, кофе, молока

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для сохранения здоровья и поддержания формы люди часто отказываются от некоторых продуктов, считая их вредными. Однако этого делать не стоит, поскольку многие из них приносят пользу организму. Портал e1.ru опросил врачей и представил список продуктов, которые ошибочно считаются вредными.

Фото: budsvetom.com

Сливочное масло

Медики отмечают, что организму нужны животные жиры. В этом продукте содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, необходимые для нормальной функции клеток, метаболизма белков, жиров, углеводов и электролитов. Важно не есть сливочное масло ложками.

"У нас есть рекомендации ВОЗ, по которым 30 граммов сливочного масла в день считаются нормой", — отметила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чайка.

Кофе

Многие думают, что этот продукт нагружает сердечно-сосудистую систему. Однако при соблюдении нормы кофе полезен. Он повышает концентрацию внимания, помогает иммунитету противостоять вирусам, снижает риск развития некоторых хронических заболеваний.

Молоко и молочные продукты

Эти продукты противопоказаны только при установленной лактазной недостаточности, наличии аллергии к белкам коровьего молока.

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