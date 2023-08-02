Гастроэнтеролог Вялов назвал пиво источником несжигаемого жира на животе

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пиво содержит вещества, которые стимулируют развитие воспаления. О коварстве этого "лёгкого" алкогольного напитка, который особенно много пьют летом, рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

Фото: Michal Kamaryt/CTK

Специалист объяснил, что вместе с алкоголем в организм попадают сложные молекулы, которые усиливают реакцию в тех местах, где уже есть воспаление или предрасположенность к нему.

Одна бутылка пива — это полторы тарелки каши, напомнил доктор. Он добавил, что с годами у любителей пенного напитка образуется "несжигаемый" жир на животе, убрать который — большая проблема.

Если закусывать пиво жирными чипсами, сухариками, сырами, рыбой, то проблема усугубляется. Получается, учитывая калорийность напитка и закусок, что выпить пива — это как съесть кастрюльку каши с маслом, заключил эксперт.

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Пиво: польза и вред