Врачи призывают отказаться от навязанных в детстве ложных стереотипов о человеческом здоровье.
Медики опровергают запреты, которые человеку навязывают в детстве, и называют их обычными суевериями. От ТОП-3 таких ложных представлениях о здоровье:
1. Потрогав лягушек, заразиться бородавками невозможно.
2. Ношение шапки "от менингита" также не помогает. Воспаление оболочек головного и спинного мозга возникает от инфекции, а не от переохлаждения.
3. От сквозняка человек простудиться не может — заболевает он в результате попадания в организм вирусов и бактерий. А в тёплом помещении со спёртым воздухом подхватить болезнь от вируса даже легче, пишет Telegram-канал "Топор".
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