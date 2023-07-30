ТОП-3 навязанных в детстве ложных стереотипов о здоровье

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи призывают отказаться от навязанных в детстве ложных стереотипов о человеческом здоровье.

Фото: pxhere. com

Медики опровергают запреты, которые человеку навязывают в детстве, и называют их обычными суевериями. От ТОП-3 таких ложных представлениях о здоровье:

1. Потрогав лягушек, заразиться бородавками невозможно.

2. Ношение шапки "от менингита" также не помогает. Воспаление оболочек головного и спинного мозга возникает от инфекции, а не от переохлаждения.

3. От сквозняка человек простудиться не может — заболевает он в результате попадания в организм вирусов и бактерий. А в тёплом помещении со спёртым воздухом подхватить болезнь от вируса даже легче, пишет Telegram-канал "Топор".

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