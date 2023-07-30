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ТОП-3 навязанных в детстве ложных стереотипов о здоровье

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Здоровье

Врачи призывают отказаться от навязанных в детстве ложных стереотипов о человеческом здоровье.

ТОП-3 навязанных в детстве ложных стереотипов о здоровье
Фото: pxhere. com

Медики опровергают запреты, которые человеку навязывают в детстве, и называют их обычными суевериями. От ТОП-3 таких ложных представлениях о здоровье:

1. Потрогав лягушек, заразиться бородавками невозможно.

2. Ношение шапки "от менингита" также не помогает. Воспаление оболочек головного и спинного мозга возникает от инфекции, а не от переохлаждения.

3. От сквозняка человек простудиться не может — заболевает он в результате попадания в организм вирусов и бактерий. А в тёплом помещении со спёртым воздухом подхватить болезнь от вируса даже легче, пишет Telegram-канал "Топор".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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