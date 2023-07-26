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Лекарство от ожирения завоевывает Европу

Здоровье

Novo Nordisk, датский фармацевтический гигант, собирается представить свое популярное лекарство от ожирения Wegovy на рынке Германии в ближайшее время. Однако, перед массовым распространением, возможно, потребуется некоторое время, ведь столкнувшись с высокими затратами и ограничениями поставок, компания может столкнуться с трудностями в развертывании препарата, даже несмотря на аналогичный успех Wegovy в США.

Лекарство от ожирения завоевывает Европу
Фото: архив

Германия станет третьим европейским рынком для Wegovy, и как самый крупный фармацевтический рынок на континенте, представляет огромный потенциал среди граждан, большинство из которых страдают избыточным весом. Но строгие правила относительно оплаты лекарств для похудения и контроля аппетита через программу государственного медицинского страхования могут стать преградой для многих пациентов, которые будут вынуждены самостоятельно платить за препарат.

Государственные медицинские страховки не покрывают лекарства для похудения в Германии, что делает Wegovy довольно дорогим для большинства систем общественного здравоохранения в Европе. Цена препарата в Германии составит от 170 до 300 евро в месяц, и это считается дорогим для большинства потенциальных пользователей.

Даже в родной Дании компания столкнулась с отказом в получении государственной медицинской страховки для Wegovy, так как стоимость лекарства превышает его терапевтическую ценность. Тем не менее, надежда на успешное развертывание Wegovy сохраняется, и Novo Nordisk активно работает над расширением доступа к лечению по всей Европе.

В Великобритании доступ к Wegovy будет ограничен, и лишь небольшому числу пациентов с высоким ИМТ и связанными с весом заболеваниями будет предоставлен доступ к препарату. Данное ограничение вызвало критику со стороны групп, занимающихся проблемами ожирения, и вызывает требование более широкого распространения такого типа лечения через общественные системы здравоохранения.

Ситуация с лекарством Wegovy в Германии и других европейских странах продолжает быть сложной, и компания Novo Nordisk сталкивается с вызовами, которые необходимо преодолеть для успешного внедрения препарата на европейских рынках.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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