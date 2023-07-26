Врач Романенко: Гипертонию можно отсрочить на срок до 30 лет

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт и кардиолог Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik о том, как можно отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет. Она подчеркнула, что важными факторами являются нормализация массы тела, занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя.

Фото: pixabay. com

По словам Романенко, повышенное кровяное давление может проявляться у разных людей по-разному. Некоторых бросает в жар, в то время как другие испытывают озноб. Также возможны такие симптомы, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота и головокружение. Она подчеркнула, что если у человека возникают подобные симптомы, то это становится поводом для измерения давления.

Однако Романенко предупредила, что у многих гипертония может развиваться практически без симптомов, что представляет серьезные риски. Множество людей не ощущают повышения давления, но это не означает, что у них нет гипертонической болезни. Она отметила, что такое недиагностированное состояние может привести к осложнениям, таким как инфаркт, инсульт, поражение почек или глаз.

Терапевт также назвала факторы риска, которые способствуют развитию гипертонии, такие как курение, злоупотребление солью или алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и стрессовые ситуации. Она подчеркнула, что также важно обращать внимание на наследственность, так как наличие родственников с этим заболеванием может быть дополнительным поводом для контроля давления.

Романенко подчеркнула, что все перечисленные факторы, за исключением наследственности, можно скорректировать. Если убрать факторы риска, такие как избыточный вес, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, занятия физкультурой и активный образ жизни, а также нормализовать сон и избегать стрессов, то развитие гипертонии можно отодвинуть на долгие годы, вплоть до 10-30 лет.

Она также указала на показатели артериального давления, при которых следует обратиться к врачу. Первая стадия артериальной гипертонии соответствует давлению 130-140 на 80-85. В этих случаях можно попытаться снизить давление без медикаментов, однако если давление выше, то обычно без лекарственных препаратов не обойтись.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.