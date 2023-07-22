Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Земекиса "Назад в будущее"
Гинеколог рассказал, о каких болезнях сигнализирует повышенный эстрадиол
Nature Neuroscience: Учёные нашли область мозга, отвечающую за время
Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России
Юрист объяснил, какие неприятности ждут лишённых гражданства РФ россиян
The Lancet: Более миллиарда людей заболеет диабетом к 2050 году
Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"
Инициаторы закона о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Клишаса об их профнепригодности
ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга

Доктор Павлова объяснила, спасёт ли мелатонин от бессонницы

1:49
Здоровье

Доктор Зухра Павлова объяснила, почему мелатонин называют не гормоном сна, а гормоном ночи.

Доктор Павлова объяснила, спасёт ли мелатонин от бессонницы
Фото: bed4you.com.ua

Эендокринолог рассказала, что её коллега доктор-сомнолог Александр Калинкин, крайне редко прибегает к борьбе с бессонницей с помощью мелатонина.

Павлова отметила, что выработка мелатониа активируется в тёмное время суток. Через два часа после засыпания мелатонин вырабатывается на пике своей активности, а около 5 часов утра процессы синтеза гормона замедляются.

"Сейчас совершенно точно известно — это не гормон сна, а гормон ночи. Он даёт сигнал организму, что наступила ночь", — написала медик в своём Telegram-канале.

Врач расссказала, что ночью организм человека перестраивается на совершенно иной режим работы. Меняется, по её словам, дыхание, артериальное давление, выработка белка и гормонов.

"Одни гены выключаются, другие включаются. Выработка многих гормонов четко ассоциирована со сном, даже с определенными фазами сна", — рассказала Павлова.

Эндокринолог подчеркнула, что мелатонин реагирует на сигналы передней части гипоталамуса, который является нашими биологическими часами.

Медик отметила, что активнее мелатонин выделаетя у молодых людей. Препарат с мелатонином иногда прописывают людям старше 55 лет как средство борьбы с бессоницей.

Павлова объяснила, что разных патологий сна насчитывается более 80, поэтому этот гормон может просто не помочь.

"Однозначно его можно рекомендовать при джетлаге, он хорошо помогает снимать синдром смены часовых поясов", — рассказала врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мелатонин важен не только для сна! Это лучший антиоксидант
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Как сейчас выглядит звезда киноленты "Маленькая Вера" Наталья Негода

Актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера", предпочитает уединённый образ жизни.

Как сейчас выглядит 59-летняя звезда киноленты "Маленькая Вера", актриса из РФ Наталья Негода
Гражданин Турции спас в Магадане беременную женщину, которую пытались убить подростки
Гражданина Турции наградили за спасение беременной женщины
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Лидерство Зеленского слабеет из-за массовых отказов бойцов ВСУ идти в бой
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Последние материалы
Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России
Юрист объяснил, какие неприятности ждут лишённых гражданства РФ россиян
The Lancet: Более миллиарда людей заболеет диабетом к 2050 году
История о Кексгольмском узнике, который заставил плакать Александра I
Патчи для глаз: какие бывают и действительно ли они нужны
Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"
Инициаторы закона о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Клишаса об их профнепригодности
ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга
Кинорежиссёр Светлана Дружинина заявила, что осудивший СВО актёр Артур Смольянинов* вернётся в Россию
JoAD: Самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера обнаружен в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников