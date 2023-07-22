Доктор Павлова объяснила, спасёт ли мелатонин от бессонницы

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Зухра Павлова объяснила, почему мелатонин называют не гормоном сна, а гормоном ночи.

Фото: bed4you.com.ua

Эендокринолог рассказала, что её коллега доктор-сомнолог Александр Калинкин, крайне редко прибегает к борьбе с бессонницей с помощью мелатонина.

Павлова отметила, что выработка мелатониа активируется в тёмное время суток. Через два часа после засыпания мелатонин вырабатывается на пике своей активности, а около 5 часов утра процессы синтеза гормона замедляются.

"Сейчас совершенно точно известно — это не гормон сна, а гормон ночи. Он даёт сигнал организму, что наступила ночь", — написала медик в своём Telegram-канале.

Врач расссказала, что ночью организм человека перестраивается на совершенно иной режим работы. Меняется, по её словам, дыхание, артериальное давление, выработка белка и гормонов.

"Одни гены выключаются, другие включаются. Выработка многих гормонов четко ассоциирована со сном, даже с определенными фазами сна", — рассказала Павлова.

Эндокринолог подчеркнула, что мелатонин реагирует на сигналы передней части гипоталамуса, который является нашими биологическими часами.

Медик отметила, что активнее мелатонин выделаетя у молодых людей. Препарат с мелатонином иногда прописывают людям старше 55 лет как средство борьбы с бессоницей.

Павлова объяснила, что разных патологий сна насчитывается более 80, поэтому этот гормон может просто не помочь.

"Однозначно его можно рекомендовать при джетлаге, он хорошо помогает снимать синдром смены часовых поясов", — рассказала врач.

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Мелатонин важен не только для сна! Это лучший антиоксидант