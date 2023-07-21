Эксперты перечислили продукты, которые помогают поддерживать и восстанавливать здоровье печени

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты рассказали, как восстановить и поддержать работу такого важного органа, как печень.

Фото: sn-gazeta.ru

Специалисты отмечают, что помочь восстановить и поддержать здоровье печени может правильное питание. В частности, следует включить в свой рацион несколько определённых продуктов. Об этом сообщает PrimaMedia.ru.

В первую очередь речь идёт об орехах. Они богаты аминокислотой аргинином, которая помогает печени в процессе детоксикации, а омега-3 жирные кислоты в их составе поддерживают функционирование печени.

Также следует включить в свой рацион зелёный чай. Его употребление помогает улучшать общее состояние печени.

Немаловажную роль в поддержании здоровья органа играют цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты). Витамин С и антиоксиданты в их составе помогают усиливать защитные функции печени.

Кроме того, в поддержании здоровья печени значимую роль играют шпинат, морковь, свёкла, брокколи и другие овощи.

Также рекомендуется употреблять яблоки, чтобы помочь очистить печень от токсинов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Супереда для печени. Продукты-защитники. "Жить здорово"