Полотенце для лица — потенциальный "рассадник" огромного количества вредоносных бактерий, которые вызывают инфекционные заболевания, заявила врач Фатьма Гундуз.
По словам доктора, "жить" на полотенце могут болезнетворные бактерии, которые повышают риск заболеваемости:
Как подчеркнула врач, полотенца впитывают влагу, что становиться благоприятной почвой для размножения бактерий.
"Протирание лица полотенцем может привести к заражению довольно неприятными инфекциями", — цитирует Гундуз Еxpress.
Как уточнила доктор, чтобы избежать последствий, лучше отказаться от полотенца и дать лицу высохнуть естественным путём.
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