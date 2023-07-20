Врач призвала отказаться от полотенца для лица

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полотенце для лица — потенциальный "рассадник" огромного количества вредоносных бактерий, которые вызывают инфекционные заболевания, заявила врач Фатьма Гундуз.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look ﻿﻿

По словам доктора, "жить" на полотенце могут болезнетворные бактерии, которые повышают риск заболеваемости:

стафилококком,

дерматологическими заболеваниями,

вирусом гриппа,

грибком.

Как подчеркнула врач, полотенца впитывают влагу, что становиться благоприятной почвой для размножения бактерий.

"Протирание лица полотенцем может привести к заражению довольно неприятными инфекциями", — цитирует Гундуз Еxpress.

Как уточнила доктор, чтобы избежать последствий, лучше отказаться от полотенца и дать лицу высохнуть естественным путём.

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