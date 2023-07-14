Заботиться о здоровье необходимо в любом возрасте. Расширенная диагностика, то есть чек-ап, позволяет на ранних стадиях выявить различные заболевания и патологии, тем самым появляется шанс на излечение.
Врач терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА РФ Светлана Мартынова советует обращаться в медучреждения для прохождения ускоренной диспансеризации.
"Список диагностических обследований может быть увеличен в зависимости от возраста пациента или наличия определенных жалоб. Например, всем мужчинам и женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить колоноскопию для предупреждения рисков развития колоректального рака", — объясняет Мартынова в беседе с "Вести Подмосковья".
Базовый чек-ап необходимо проходить всем людям старше 18 лет раз в год, даже при условии отсутствия жалоб со стороны здоровья. Если же у человека анамнез отягощён наследственными заболеваниями, то к обследованию необходимо относиться более ответственно, так как различные заболевания за последние десятилетия очень помолодели.
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