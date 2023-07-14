Врач Мартынова: чек-ап организма необходимо проходить каждый год всем без исключения

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заботиться о здоровье необходимо в любом возрасте. Расширенная диагностика, то есть чек-ап, позволяет на ранних стадиях выявить различные заболевания и патологии, тем самым появляется шанс на излечение.

Фото: https://www.igrus.com/

Врач терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА РФ Светлана Мартынова советует обращаться в медучреждения для прохождения ускоренной диспансеризации.

"Список диагностических обследований может быть увеличен в зависимости от возраста пациента или наличия определенных жалоб. Например, всем мужчинам и женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить колоноскопию для предупреждения рисков развития колоректального рака", — объясняет Мартынова в беседе с "Вести Подмосковья".

Базовый чек-ап необходимо проходить всем людям старше 18 лет раз в год, даже при условии отсутствия жалоб со стороны здоровья. Если же у человека анамнез отягощён наследственными заболеваниями, то к обследованию необходимо относиться более ответственно, так как различные заболевания за последние десятилетия очень помолодели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.