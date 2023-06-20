В больницах и поликлиниках гражданам РФ начали отказывать в лечении по полисам ОМС

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России появляются слухи о том, что полисы ОМС будут ограничивать обслуживание пациентов. Однако эксперты уверяют, что изменения в законодательстве, которые вступят в силу 1 сентября 2023 года, не существенно затронут сферу оказания медицинских услуг. Тем не менее возможны определённые проблемы и ограничения на местном уровне для участников программы ОМС. Об этом сообщает издание "Новая Версия".

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Новый документ предполагает, что планируется внести чёткое разграничение между платными и бесплатными медицинскими услугами, предоставляемыми клиниками на основе полисов ОМС. Безвозмездно можно получить первичную медицинскую помощь, специализированное и стационарное лечения. Скорая и паллиативная помощь также остаются без оплаты.

Однако существует важное условие: пациенты могут получить определённые виды услуг или пройти обследование только по направлению лечащего врача. Если у гражданина этого нет, ему будет предложен договор на платные услуги. В целом ситуация не должна претерпеть радикальных изменений. Однако, как показывает практика, уже имеются случаи, когда государственные медицинские учреждения стремятся минимизировать предоставление "бесплатных программ".

В подтверждение этого приводится история провинциального хирурга, который рассказал о том, что ему было выдано десять направлений на проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ). К середине месяца он уже использовал восемь из них. Специалист говорит, что оставшиеся два направления ему придётся отложить до конца периода. В это время гражданам, по его мнению, придётся оплачивать не совсем необходимую процедуру самостоятельно.

"Тем более, что сейчас практически каждый пациент требует себе именно такое исследование, хотя в подавляющем большинстве случаев достаточно было бы и обычного рентгена", — рассказывает врач.

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Что такое полис ОМС, и какие возможности он нам дает