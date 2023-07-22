Диетолог Бинатова рассказала об оласности пастеризованного молока

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, популярное в России пастеризованное молоко, в отличие от других продуктов, способствует ускоренному старению. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова.

Фото: budsvetom.com

Она подчеркнула, что в ультраобработанном молоке практически не остается полезных веществ. Поэтому она рекомендует заменить его на натуральные молочные продукты с высоким содержанием жира.

Но это еще не все. В список продуктов, способствующих ускоренному старению, Бинатова также включила соленые и маринованные продукты.

"Избыток соли задерживает жидкость, которая скапливается в межклеточном пространстве, что приводит к растяжению кожи. В результате кожа может не полностью восстановиться", — предупредила врач.

Она также призывает ограничить потребление сладких продуктов. Вместо сладкой газировки она рекомендует пить травяной чай или ягодные напитки.

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ПОЛЕЗНО ЛИ ПИТЬ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО.