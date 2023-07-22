Frontiers in Nutrition рассказал, что самым полезным йогуртом является не греческий, а на основе миндального молока

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В журнале Frontiers in Nutrition было опубликовано новое исследование, в котором ученые доказали, что самым полезным йогуртом является не греческий, как многие считают.

Фото: pixabay.com

"Самым полезным является йогурт на основе миндального молока. Он обладает большей питательной ценностью по сравнению с другими видами йогурта. Кроме того, он содержит меньше сахара и натрия, а также больше клетчатки, чем молочные варианты", — сообщает Daily Express, ссылаясь на данные ученых.

Также общая плотность питательных веществ в йогурте с миндальным молоком выше, чем в других растительных йогуртах. Однако ученые соглашаются, что содержание кальция и калия в таких продуктах, конечно, ниже.

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