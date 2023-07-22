Врач-онколог Карасев перечислил продукты, которые предотвращают развитие рака

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Иван Карасев дал рекомендации относительно здорового рациона питания. По его словам, 30% рациона должно состоять из белков, а 70% — из продуктов растительного происхождения.

Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2018_31/2519281/180803-stock-better-protein-platter-ew-1208p.jpg

Жирная пища и сладости способствуют развитию рака кишечника или желудка. Чтобы избежать этого, медик советует употреблять яйца и жирную рыбу, которая является источником омега-3 жирных кислот. При этом нет необходимости приобретать дорогую красную рыбу, обратите внимание на камбалу. Капуста, чеснок и томаты способствуют выводу токсинов из организма.

Тем, кто проходит лечение от рака, врач посоветовал употреблять продукты из сои. Это связано с их противоопухолевыми свойствами, которые могут облегчить состояние при химиотерапии и облучении.

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Какие продукты останавливают рост раковых клеток