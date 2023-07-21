Невролог Мацокин назвал напитки, которые укрепят нервную систему

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Расслабиться, успокоить нервы или просто отдохнуть после напряженного дня помогут некоторые простые напитки. Об этом рассказал невролог Игорь Мацокин.

Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

В первую очередь следует обратить внимание на такой простой, но очень полезный напиток, как чай. Врач рекомендует пить зеленый или белый чай. Употребление чая повысит бодрость и жизненный тонус. В чае содержатся витамины группы В, железо, магний, аминокислоты, антиоксиданты, катехины и эфирные масла.

Также невролог советует при стрессе пить травяные напитки с зверобоем. Это растение поможет снизить тревогу, страх, негативные мысли и уменьшить эмоциональное напряжение.

А вот кофе эксперт призывает заменить на цикорий. По вкусу они практически идентичны, однако цикорий не содержит кофеина и, следовательно, не повышает кровяное давление и сердцебиение.

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