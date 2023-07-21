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Завтрак после 50 лет: Продукты, которые стоит избегать

1:09
Здоровье

Утро — это один из самых важных периодов дня с точки зрения приема пищи. Человек получает энергию на весь рабочий день. Однако с возрастом необходимо тщательно следить за продуктами, которые употребляются на завтрак. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о продуктах, которых стоит избегать после 50 лет.

Завтрак после 50 лет: Продукты, которые стоит избегать
Фото: pixabay.com

По словам специалиста, во время завтрака следует избегать пустых калорий. Особенно вредны быстро приготовленные каши, содержащие большое количество сахара. Также не рекомендуется употреблять жирные продукты на завтрак. Эксперт советует предпочитать что-то легкое.

"Как для молодых, так и для взрослых не рекомендуется употреблять полуфабрикаты, такие как сосиски, колбасы, сардельки. Они содержат добавки с натрием, которые могут повысить давление и вызвать проблемы с почками. Если речь идет о некачественных полуфабрикатах, то они могут содержать трансжиры. Они вредны не только на завтрак, но и в течение всего дня", — говорит Арзамасцев.

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Эти продукты СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ! / Самые опасные продукты при высоком давлении
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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