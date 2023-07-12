Врач-ортодонт объяснил, какие опасности таят в себе зубы мудрости

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-ортодонт Никита Глазырин в беседе с Pravda.Ru рассказал, чем опасны зубы мудрости.

Фото: pixabay.com

Медик объяснил, что зубы мудрости удаляются по показаниям врача-стоматолога.

"Опасность в том, что если зуб ретинированный, то есть скрытый, который не может прорезаться, в итоге при прорезывании этого зуба будет воспаляться десна. Зуб может внедриться в соседний, то есть в седьмой зуб, резорбировать часть его коронки, либо корня. И в итоге придется удалять и седьмой, и восьмой зуб. Потому что, как правило, для восьмых зубов у современного человека места для полного прорезывания почти нет", — рассказал врач.

Глазырин объяснил, в каком случае принимается решение о необходимости удаления зубов мудрости. Он отметил, что зуб придётся удалять, если он мешает передвижению всего блока зубов на челюсти назад.

"Если говорить о терапевтических показаниях, это наполовину, либо полностью прорезанные восьмёрки, в которых кариес был, кариес запустили, потому что недоочистить так далеко эти зубы. И все это осложнилось пульпитом. Если говорить об общих показаниях, в принципе, просто потому что зуб ретинирован, лежит параллельно плоскости, упирается в семёрку, можно его удалить, потому что он будет рано или поздно беспокоить", — рассказал ортодонт.

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Зуб мудрости - вся правда! Зачем нам нужны зубы мудрости | Дентал ТВ