Врач-ортодонт Никита Глазырин в беседе с Pravda.Ru рассказал, чем опасны зубы мудрости.
Медик объяснил, что зубы мудрости удаляются по показаниям врача-стоматолога.
"Опасность в том, что если зуб ретинированный, то есть скрытый, который не может прорезаться, в итоге при прорезывании этого зуба будет воспаляться десна. Зуб может внедриться в соседний, то есть в седьмой зуб, резорбировать часть его коронки, либо корня. И в итоге придется удалять и седьмой, и восьмой зуб. Потому что, как правило, для восьмых зубов у современного человека места для полного прорезывания почти нет", — рассказал врач.
Глазырин объяснил, в каком случае принимается решение о необходимости удаления зубов мудрости. Он отметил, что зуб придётся удалять, если он мешает передвижению всего блока зубов на челюсти назад.
"Если говорить о терапевтических показаниях, это наполовину, либо полностью прорезанные восьмёрки, в которых кариес был, кариес запустили, потому что недоочистить так далеко эти зубы. И все это осложнилось пульпитом. Если говорить об общих показаниях, в принципе, просто потому что зуб ретинирован, лежит параллельно плоскости, упирается в семёрку, можно его удалить, потому что он будет рано или поздно беспокоить", — рассказал ортодонт.
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