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Диетолог Микитюк рассказала, какие продукты нельзя есть каждый день

1:39
Здоровье

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, какие продукты питания нельзя есть ежедневно.

Диетолог Микитюк рассказала, какие продукты нельзя есть каждый день
Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2018_31/2519281/180803-stock-better-protein-platter-ew-1208p.jpg

Правильное питание должно включать рыбу и морепродукты. Однако тунец нельзя употреблять в пищу каждый день, все дело в том, что эта рыба способна накапливать ртуть, именно поэтому ее следует есть не более двух раз в неделю.

Также большую нагрузку на организм оказывает мясо, и потому хотя бы пару раз в неделю надо заменять говядину, баранину и свинину на птицу или морепродукты.

"Апельсины нельзя считать совершенно безопасными фруктами, поскольку они тоже таят в себе ряд неприятных особенностей. Во-первых, апельсины относятся к продуктам с высокой степенью аллергенности. Во-вторых, за счет своего особенного вкуса апельсины способны повышать кислотность желудочного сока. Это серьезный повод отказаться от фрукта людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы", — объяснила диетолог.

Научно доказано, что цветная капуста и брокколи в большом количестве тоже могут быть вредны. Ученые выяснили, что чрезмерное употребление крестоцветных может стать причиной гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы.

"Картофель считается одним из самых популярных овощей среди всех, но для фигуры он вреден практически в любом виде. Лучше не злоупотреблять этим овощем, а если ну очень сильно хочется, то отдайте предпочтение отварной или запеченной картошке", — заключила Микитюк.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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