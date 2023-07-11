Эксперт назвал шесть категорий людей, для которых жара несёт смертельную опасность

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгожданная жаркая погода установилась во многих регионах России, но для некоторых категорий людей высокая температура может быть смертельно опасной, заявил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Фото: ya.ru

"Сегодня на подстанцию скорой помощи в Уфе поступило уже более 1500 вызовов. Из-за жары выросло число обращений", — пояснил министр на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что в группу риска входят россияне с заболеваниями сердца и имеющие проблемы с высоким артериальным давлением. Долгого пребывания на солнце стоит избегать детям, пожилым людям, беременным, страдающим от избыточного веса и эндокринных нарушений.

Рахматуллин призвал всех отказаться на время аномальной жары от алкогольных напитков и жирной пищи, посоветовал уменьшить физические нагрузки и пить больше воды.

Ранее кардиолог назвал опасность бесконтрольного употребления различных напитков во время жаркой погоды.

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