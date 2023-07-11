Долгожданная жаркая погода установилась во многих регионах России, но для некоторых категорий людей высокая температура может быть смертельно опасной, заявил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Сегодня на подстанцию скорой помощи в Уфе поступило уже более 1500 вызовов. Из-за жары выросло число обращений", — пояснил министр на своей странице в соцсети.
Он напомнил, что в группу риска входят россияне с заболеваниями сердца и имеющие проблемы с высоким артериальным давлением. Долгого пребывания на солнце стоит избегать детям, пожилым людям, беременным, страдающим от избыточного веса и эндокринных нарушений.
Рахматуллин призвал всех отказаться на время аномальной жары от алкогольных напитков и жирной пищи, посоветовал уменьшить физические нагрузки и пить больше воды.
Ранее кардиолог назвал опасность бесконтрольного употребления различных напитков во время жаркой погоды.
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