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Невролог рассказал о причинах резкого головокружения

2:03
Здоровье

Невролог, доцент кафедры неврологии и медицинской генетики КГМУ Рустем Гайфутдинов в беседе с Pravda.Ru рассказал, чем вызвано головокружение.

Невролог рассказал о причинах резкого головокружения
Фото: https://www.dobrakondice.cz/

Медик отметил, что причин головокружения можно насчитать десятки.

"Они могут быть связаны с нервной системой непосредственно, такие неврологические заболевания и могут быть связаны с заболеваниями-лор. Здесь рассматриваются периферические. Условно делятся на центральные. Это связано с поражением центральной нервной системы, с поражением нервов как периферических, так и центральных нервов", — рассказал врач.

Он объяснил, что чаще всего резкое головокружение, длящееся несколько минут, связано с изменением положения тела. Врач назвал это доброкачественным позиционным головокружением.

По его словам, провоцирует головокружение движение отолитов, представляющих собой соединение фосфора и кальция. Отолиты помогают мозгу понять положение головы.

"Когда голова наклоняется вперёд, силы иного притяжения, эти камушки (отолиты) посылают в мозг сигнал о том, что голова наклонилась. Или, наоборот, если вы выпрямили голову, соответственно, изменили её положение с вертикального на горизонтальное, то и отолиты будут другой сигнал посылать мозгу", — объяснил невролог.

Гайфутдинов подчеркнул, что вышеописанное является системным головокружением.

"И есть имитация того, что люди называют головокружением. А, на самом деле, действительным головокружением и не является. Допустим, у человека давление низкое. Человек лежал и нужно вертикальное положение принимать. И в этот момент, вскочив на ноги, часть крови отхлынула от головы к ногам и в этот момент у человека возникает недостаточность кровоснабжения", — рассказал врач.

Ранее невролог Игорь Орлов назвал две причины возникновения судорог.

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Почему кружится голова? Лечение головокружения
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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