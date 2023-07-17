Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие каши лучше всего исключить из рациона пожилых людей. Ведь с возрастом им особенно важно употреблять пищу, богатую питательными веществами и полезную для здоровья.
Манная каша — популярное блюдо, распространенное во многих странах, однако она может быть особенно опасна для людей преклонного возраста. Это связано с тем, что она состоит главным образом из простых углеводов, которые при переваривании могут вызвать резкий скачок уровня глюкозы.
Кроме того, у этой каши высокое содержание калорий, и популярный способ ее приготовления, когда манку варят на молоке и добавляют сливочное масло, не делает ее полезнее, а на самом деле противоположно.
Таким образом, рекомендуется исключить манную кашу из рациона пожилых людей и обратить внимание на более питательные и полезные варианты каш.
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