Диетолог Дюваль назвала самую вредную кашу для пожилых

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие каши лучше всего исключить из рациона пожилых людей. Ведь с возрастом им особенно важно употреблять пищу, богатую питательными веществами и полезную для здоровья.

Фото: pixabay.com

Манная каша — популярное блюдо, распространенное во многих странах, однако она может быть особенно опасна для людей преклонного возраста. Это связано с тем, что она состоит главным образом из простых углеводов, которые при переваривании могут вызвать резкий скачок уровня глюкозы.

Кроме того, у этой каши высокое содержание калорий, и популярный способ ее приготовления, когда манку варят на молоке и добавляют сливочное масло, не делает ее полезнее, а на самом деле противоположно.

Таким образом, рекомендуется исключить манную кашу из рациона пожилых людей и обратить внимание на более питательные и полезные варианты каш.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Манная каша - ПОЛЬЗА И ВРЕД