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Scientific Reports: кофеин способен предотвращать повреждение мозга у новорождённых

1:07
Здоровье

Лечение кофеином стало одним из самых эффективных подходов, позволяющих предотвратить у новорождённого риск повреждения мозга из-за дефицита кислорода. Об этом пишет Scientific Reports, ссылаясь на исследование учёных из Университетской больницы Бонна (UKB) и DZNE.

Scientific Reports: кофеин способен предотвращать повреждение мозга у новорождённых
Фото: pixabay. com

В материале сказано, что кофеин сокращает потерю мозгового вещества. Его использование оказалось более действенным, чем стандартный метод искусственного охлаждения для предотвращения повреждений.

Как пояснили учёные, помимо кофеина, при дефиците кислорода эффективны гормон мелатонин, лекарственные препараты от подагры, противоаллергические средства и рыбий жир.

По мнению исследователей, лекарство на основе кофеина отлично подойдёт для применения как в развивающихся странах, так и в государствах с высоким уровнем дохода населения.

Ранее врач Игорь Степанюков сообщил, что употребление от трёх до пяти чашек кофе в день снижает риск возникновения хронических заболеваний.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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