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"РГ": врач рассказал, когда кофе работает как лекарство и когда может навредить

1:25
Здоровье

Полезно или вредно кофе? Сколько напитка можно выпивать в день и когда им лучше не увлекаться? Об этом рассказал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков по просьбе "Российской газеты".

"РГ": врач рассказал, когда кофе работает как лекарство и когда может навредить
Фото: corp.wtcmoscow.ru

Доктор привёл данные рекомендаций, согласно которым в день допускается принимать до 400 мг кофеина. В одной чашке кофе его примерно 95 мг, следовательно, умеренное количество потребления кофе составляет 3-5 чашек в день, заметил специалист.

По его словам, реакции на кофе и кофеин могут значительно отличаться. Придают бодрость и энергию, повышают трудоспособность и умение концентрироваться обычно низкие дозы кофеина (50-300 мг). А более высокие могут обернуться негативными последствиями, приводя к бессоннице, беспокойству и учащению пульса.

Многие исследования всё же указывают на пользу кофеина для здоровья, добавил врач. Учёные выяснили, что потребление от трёх до пяти стандартных чашек кофе в день может снизить риск развития ряда хронических заболеваний.

Осторожными при употреблении кофе следует быть гипертоникам, беременным и людям с индивидуальной непереносимостью, заключил Степанюков.

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8 полезных свойств кофе, о которых вы не знали
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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