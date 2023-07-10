При выборе страны для путешествия следует учитывать специфические риски, связанные с заболеваниями. Многие государства имеют свои характерные болезни, с которыми сталкиваются чаще всего туристы. Об этом рассказали в Росгосстрахе "Российская газета" ("РГ").
Например, в Индии, Таиланде, на Бали, в Камбодже и Малайзии наиболее распространённым диагнозом среди туристов является "гастроэнтерит". Это объясняется особенностями местной пищи, жарким климатом и недостаточным соблюдением санитарных норм в некоторых заведениях.
В Индонезии, Таиланде и на Бали туристы достаточно часто подвергаются различным травмам. Это связано с популярностью передвижения на мотобайках и недостаточным регулированием дорожного движения.
Отдельно стоит отметить Египет, где часто встречается диагноз "травма стопы" (или других частей тела), вызванная уколами игл морского ежа.
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