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"РГ": перечислены типичные заболевания для иностранных курортов, популярных у россиян

1:01
Здоровье

При выборе страны для путешествия следует учитывать специфические риски, связанные с заболеваниями. Многие государства имеют свои характерные болезни, с которыми сталкиваются чаще всего туристы. Об этом рассказали в Росгосстрахе "Российская газета" ("РГ").

"РГ": перечислены типичные заболевания для иностранных курортов, популярных у россиян
Фото: ya.ru

Например, в Индии, Таиланде, на Бали, в Камбодже и Малайзии наиболее распространённым диагнозом среди туристов является "гастроэнтерит". Это объясняется особенностями местной пищи, жарким климатом и недостаточным соблюдением санитарных норм в некоторых заведениях.

В Индонезии, Таиланде и на Бали туристы достаточно часто подвергаются различным травмам. Это связано с популярностью передвижения на мотобайках и недостаточным регулированием дорожного движения.

Отдельно стоит отметить Египет, где часто встречается диагноз "травма стопы" (или других частей тела), вызванная уколами игл морского ежа.

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Что такое гастроэнтерит?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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