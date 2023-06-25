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РИА Новости: найдена новая причина появления раковых заболеваний у человека

1:32
Наука

Исследователям удалось установить, что наличие раковой опухоли не всегда связано с генетической предрасположенностью. ДНК может подвергаться мутациям при воздействии РНК-колец. Об том пишет обозреватель РИА Новости Владимир Стрекопытов.

Генетическая информация, содержащаяся в ДНК, служит инструкцией для организма. Гены посылают сигналы, определяющие рост клеток, их деление и срок жизни.

"Рак — ненормальный рост клеток, когда гены провоцируют создание неправильных белков", — пишут учёные.

Самой распространённой причиной развития опухолей являются приобретённые мутации, которые не передаются по наследству. Этот процесс начинается в одной клетке, которая может находиться в любом органе, и затем прогрессирует.

Биологам удалось установить, что ежедневно происходит деление клеточной ДНК, которая подвергается повреждениям от окисления. Однако не все изменения являются критическими и не оказывают влияния на здоровье.

С возрастом организм теряет способность эффективно устранять приобретённые мутации, что приводит к возникновению опухоли. Поэтому люди старшего возраста чаще страдают от онкологических заболеваний. Среди факторов, которые могут спровоцировать мутацию ДНК, часто называются курение, употребление алкоголя, воздействие токсинов и другие неблагоприятные факторы.

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Рак: кто в зоне риска и что делать для профилактики
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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