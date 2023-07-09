РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Движение активирует молекулярные механизмы, которые способствуют долголетию и сохранению молодости организма. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: sevimi.by

Одним из ключевых факторов в данном процессе является регулярная работа мышц. Во время физических нагрузок мышечная масса подвергается механическим воздействиям, вызывая микроповреждения. Организм запускает определённые механизмы для "починки" мягких тканей, полезные для всего организма.

Регулярная физическая активность активизирует благоприятные процессы для здоровья. Гипертрофированные мышечные волокна расщепляются на более мелкие, увеличивая общее их количество.

Нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал, что для роста мышц необходимо достаточное количество белка и витаминов.

"Важнейшие гормоны, стимулирующие синтез белка, — тестостерон и соматотропин. Их оптимальный уровень достигается при правильном питании и соблюдении баланса между физическими занятиями и отдыхом", — отметил специалист.

Физическая активность также способствует нормализации артериального давления, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и оказывает омолаживающий эффект на организм. В результате регулярных занятий спортом люди выглядят моложе своих сверстников.

"При физических упражнениях вырабатываются гормоны счастья — эндорфины, которые улучшают настроение и сон, снижают тревогу и стресс", — отмечают учёные.

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