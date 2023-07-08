Технолог Шнитцер заявила, что в магазине лучше выбирать гречку в прозрачной и герметичной упаковке

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Технолог и эксперт лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер рассказала, как правильно выбирать гречку в магазинах.

По словам эксперта, лучше всего приобретать зёрна гречихи исключительно в прозрачных пакетах и герметичных упаковках. Такая упаковка позволит оценить состояние крупы, а также поможет выяснить, нет ли в ней посторонних частиц или насекомых. Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, Шнитцер отмечает, что гречневая крупа обычно бывает нескольких видов: цельнозерновая, колотая, пропаренная и непропаренная. В случае, если цвет гречневой крупы тёмно-коричневый, а края её ядрышек темнее центра, то такую гречку лучше не покупать. Это говорит о том, что она сильно обжарена и содержит мало питательных веществ.

По мнению специалиста, лучше отдавать своё предпочтение гречке кремового цвета с легка желтоватым или зеленоватым оттенком, так как именно в такой крупе содержится больше питательных веществ, поскольку она не подвергалась термической обработке.

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Гречка. Каши на нашем столе